Kumar sevdasından vazgeçmiyorlar

Polis Osmangazi ilçesi Alacahırka Mahallesi'nde 2 katlı bir evin kıraathaneye dönüştürüldüğü ve içeride kumar oynandığı ihbarı üzerine harekete geçti. Asayiş ekipleri evin çevresinde güvenlik önlemi aldıktan sonra kapıyı kırarak içeri girdi. Evin üst katına çıkan polisler, kıraathaneye dönüştürülen bir odada 7 kişinin oyun oynadığını ve sosyal mesafe kurallarına uymadıklarını gördü. 7 kişiye, 22 bin 50 lira para cezası uygulandı. Evde yapılan aramalarda çok sayıda iskambil kağıdı, kıraathane masaları, masa örtüleri ve çay ocağı ele geçirildi. Ayrıca 2 katlı eve, zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.