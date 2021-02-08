Mahsur kaldığı kayalıklarda 2 yavru doğurdu

AKUT Fethiye ekibine, Amintas Kaya Mezarları üzerindeki kayalıkta bir keçinin uzun süreden beri mahsur kaldığı ihbarı yapıldı. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, kurdukları ip istasyonu yardımıyla kayaklılara indi. Keçinin mahsur kaldığı kayalıklarda 2 yavru doğurduğu fark edildi. Ekipler tarafından kurtarılan keçi ve yavrular, sahibine teslim edildi.

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AKUT Arama Kurtarma Derneği'nden yapılan açıklamada, "Misyonu gereği tamamen gönüllülük esası ile amatör bir çalışma ve profesyonel bir yaklaşım sürdürerek, kurulduğu 1996 yılından bu yana; yönetim organları, ekipleri, birimleri ve her bir gönüllüsü ile ülkemizde ve dünyanın farklı coğrafyalarında yaşanan afet ve acil durumlarda arama-kurtarma çalışmalarını yürütmüştür ve yürütmeye de devam etmektedir" denildi.