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’den son dakika , sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısı! O illerimizde çok kuvvetli olacak!

Genel Müdürlüğü’nden son dakika ile sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısı geldi. Yeni haftanın ilk gününde beklenen yağışlar batı bölgesinde sağanak, doğu bölgesinde kar şeklinde olacak. ’nin yayınlandığı rapora göre sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis ile birlikte, doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. İç Ege, Batı Akdeniz, Marmara’nın batısında kuvvetli rüzgar görüleceğinden bu durum karşısında yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması yönünde vatandaşlara uyarı yapıldı. İşte Meteoroloji’den gelen son dakika hava durumu raporu ve ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 8.2.2021 07:18 Son Güncelleme: 8.2.2021 07:32 ABONE OL
Meteoroloji’den son dakika hava durumu, sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısı! O illerimizde çok kuvvetli olacak!

Son dakika hava durumu: Yeni haftanın ilk gününde Meteoroloji'den hava durumu ile birlikte yağış, kuvvetli rüzgar uyarıları peş peşe geldi. Şubat ayı itibariyle devam eden yağışlar bu hafta şiddetini arttırırken doğu illerimizde kar erimesi nedeniyle su baskını ve dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunduğundan, meydana gelebilecek olumsuzluklara tedbir olunması gerektiği konusunda vatandaşlar uyarıldı. Öte yandan, İstanbul için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı da yapıldı. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen son dakika hava durumu tahminleri….

METEOROLOJİ UYARDI! KUVVETLİ RÜZGAR, YAĞIŞ VE FIRTINIYA KARŞI DİKKAT!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından son dakika hava durumu değerlendirmesi yapılarak uyarılar peş peşe geldi. Geçtiğimiz haftalarda etkili olan kar ve sağanak yağışların ardından sabah saatlerinden itibaren hava durumu raporu merak ediliyor. MGM'nin bugün yayınladığı hava durumu raporunda yoğun kar, fırtına, çığ ve kuvvetli yağış uyarısı geldi. Vatandaşların çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır çağrısı yapıldı….

METEOROLOJİ HAVA DURUMU RAPORU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz'in sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, gece saatlerinde Erzurum ve Bingöl çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis ile birlikte, doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın; güney ve güneybatı yönlerden Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz, Karadeniz ve İç Anadolu'da fırtına (40-70 km/sa), Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de yer yer kuvvetli fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden soba ve baca gazı zehirlenmeleri, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ UYARISI

Hava sıcaklıklarının hafta boyunca mevsim normallerinin 5-8 derece üzerinde seyredeceği tahmin edilen Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kar erimesi bekleniyor. Kar erimesi nedeniyle su baskını ve dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunduğundan, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

İSTANBUL °C, 19°C: Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu

İZMİR °C, 21°C: Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 18°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ANKARA °C, 19°C: Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 19°C: Parçalı bulutlu

DİYARBAKIR °C, 15°C: Parçalı ve az bulutlu

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Meteoroloji’den son dakika hava durumu, sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısı! O illerimizde çok kuvvetli olacak!
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