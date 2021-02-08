Meteoroloji’den son dakika hava durumu, sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısı! O illerimizde çok kuvvetli olacak!

Son dakika hava durumu: Yeni haftanın ilk gününde Meteoroloji'den hava durumu ile birlikte yağış, kuvvetli rüzgar uyarıları peş peşe geldi. Şubat ayı itibariyle devam eden yağışlar bu hafta şiddetini arttırırken doğu illerimizde kar erimesi nedeniyle su baskını ve dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunduğundan, meydana gelebilecek olumsuzluklara tedbir olunması gerektiği konusunda vatandaşlar uyarıldı. Öte yandan, İstanbul için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı da yapıldı. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen son dakika hava durumu tahminleri….

METEOROLOJİ UYARDI! KUVVETLİ RÜZGAR, YAĞIŞ VE FIRTINIYA KARŞI DİKKAT!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından son dakika hava durumu değerlendirmesi yapılarak uyarılar peş peşe geldi. Geçtiğimiz haftalarda etkili olan kar ve sağanak yağışların ardından sabah saatlerinden itibaren hava durumu raporu merak ediliyor. MGM'nin bugün yayınladığı hava durumu raporunda yoğun kar, fırtına, çığ ve kuvvetli yağış uyarısı geldi. Vatandaşların çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır çağrısı yapıldı….