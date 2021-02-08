Meteoroloji’den son dakika hava durumu, sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısı! O illerimizde çok kuvvetli olacak!

Son dakika hava durumu: Yeni haftanın ilk gününde Meteoroloji'den hava durumu ile birlikte yağış, kuvvetli rüzgar uyarıları peş peşe geldi. Şubat ayı itibariyle devam eden yağışlar bu hafta şiddetini arttırırken doğu illerimizde kar erimesi nedeniyle su baskını ve dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunduğundan, meydana gelebilecek olumsuzluklara tedbir olunması gerektiği konusunda vatandaşlar uyarıldı. Öte yandan, İstanbul için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı da yapıldı. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen son dakika hava durumu tahminleri….
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından son dakika hava durumu değerlendirmesi yapılarak uyarılar peş peşe geldi. Geçtiğimiz haftalarda etkili olan kar ve sağanak yağışların ardından sabah saatlerinden itibaren hava durumu raporu merak ediliyor. MGM'nin bugün yayınladığı hava durumu raporunda yoğun kar, fırtına, çığ ve kuvvetli yağış uyarısı geldi. Vatandaşların çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır çağrısı yapıldı….
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz'in sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, gece saatlerinde Erzurum ve Bingöl çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis ile birlikte, doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.
Rüzgarın; güney ve güneybatı yönlerden Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz, Karadeniz ve İç Anadolu'da fırtına (40-70 km/sa), Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de yer yer kuvvetli fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden soba ve baca gazı zehirlenmeleri, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Hava sıcaklıklarının hafta boyunca mevsim normallerinin 5-8 derece üzerinde seyredeceği tahmin edilen Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kar erimesi bekleniyor. Kar erimesi nedeniyle su baskını ve dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunduğundan, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
İSTANBUL °C, 19°C: Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu
İZMİR °C, 21°C: Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 18°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ANKARA °C, 19°C: Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 19°C: Parçalı bulutlu
DİYARBAKIR °C, 15°C: Parçalı ve az bulutlu