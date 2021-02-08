Motosikletli gaspçı Moğol turisti önce dövdü sonra gasp etti

Mağaza önündeki motosikletli gaspçıların olayı önceki gün 18.00 sıralarında Kağıthane Çağlayan Ocak Sokaktaki mağazanın önünde meydana geldi. Moğolistan uyruklu bir kişi, alışveriş yapmak için geldiği bir mağazanın önünde aracını park etti. Alışverişini tamamlayan turist, aracıyla ayrıldığı esnada hayatının şokunu yaşadı. Arkasından gelen motosikletli iki şahıs, yumruk atıp saldırmaya başladı. Bir anda şoke olan turist, kendini savunmaya çalıştı. Ancak gözü dönmüş gaspçılar, arabanının kapısını açıp turisti dövmeye başladı.

Bu sırada içlerinden biri araç içerisinde bulunan cep telefonunu alarak arabadan indi. 1 dakika içinde hem sürücüyü darp edip hem de telefonu gasp eden saldırganlar motosiklet ile olay yerinden kaçtı. Yaşananların ardından polis ekipleri olay yerine gelerek güvenlik kamera görüntülerinden gaspçıların yakalanması için çalışma başlattı.