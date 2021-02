On Numara sonuçları açıklandı! MPİ ile Milli Piyango On Numara çekiliş sonuçları hızlı bilet sorgulama ekranı (8 Şubat Pazartesi)

Şans oyunu severlerin heyecanla beklediği On Numara çekilişi az önce başladı. Biletlerini alan vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren On Numara çekilişi saat kaçta ve sorgulama ekranı aratmalarını gerçekleştiriyor. 246 bin liralık büyük ikramiyenin dağıtılacağı On Numara çekilişleri her hafta Pazartesi ve Cuma günü yapılıyor.

ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI (8 ŞUBAT)

Haftanın iki günü; Pazartesi ve Cuma akşamları gerçekleşen On Numara'da haftanın ilk çekilişi saatler 20.00'ı gösterdiğinde başladı.