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sonuçları açıklandı! MPİ ile Milli Piyango sonuçları hızlı bilet sorgulama ekranı (8 Şubat Pazartesi)

sonuçları açıklandı. Şans oyunu severlerin en çok tercih ettiği oyunların başında gelen çekilişi bugün MPİ tarafından canlı olarak gerçekleştirildi. Biletlerini alan şans oyunu severler sabah saatlerinden itibaren MPİ On Numara sonuçları sorgulama ekranı ve kazandıran numaralar araştırmasını gerçekleştiriyor. Pazartesi ve Cuma günü olmak üzere haftanın iki günü düzenlenen On Numara'da bu akşamki çekiliş saat 20.00'da başladı. Büyük ikramiye tutarı ise 246 bin TL.

Giriş Tarihi: 8.2.2021 20:43 Son Güncelleme: 8.2.2021 20:46 ABONE OL
On Numara sonuçları açıklandı! MPİ ile Milli Piyango On Numara çekiliş sonuçları hızlı bilet sorgulama ekranı 8 Şubat Pazartesi

Şans oyunu severlerin heyecanla beklediği On Numara çekilişi az önce başladı. Biletlerini alan vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren On Numara çekilişi saat kaçta ve sorgulama ekranı aratmalarını gerçekleştiriyor. 246 bin liralık büyük ikramiyenin dağıtılacağı On Numara çekilişleri her hafta Pazartesi ve Cuma günü yapılıyor.

ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI (8 ŞUBAT)

Haftanın iki günü; Pazartesi ve Cuma akşamları gerçekleşen On Numara'da haftanın ilk çekilişi saatler 20.00'ı gösterdiğinde başladı.

ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

On Numara kazandıran numaralar: 5-7-8-12-15-18-20-21-22-25-28-31-42-45-49-55-58-65-68-72-77-78

ON NUMARA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

ON NUMARA NASIL OYNANIR - KURALLARI NELERDİR?

Yenilenen Şans Topunun kuralları ise aşağıdaki gibi ;

Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 2 TL'dir.

SEN SEÇ!

Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolü üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılar'dan da oluşturabilirsin.

Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur...

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On Numara sonuçları açıklandı! MPİ ile Milli Piyango On Numara çekiliş sonuçları hızlı bilet sorgulama ekranı (8 Şubat Pazartesi)
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