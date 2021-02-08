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Oraklı saldırganın ifadesi ortaya çıktı! Birine saldırmayı kafasına koymuş!

'de kadın doktora orakla saldıran Ali Sırrı K.'nın ifadesi ortaya çıktı. Şüpheli ifadesinde, "Canım çok sıkkındı, bazı olayları çok takıyordum. Birine saldırmayı kafaya koydum, doktorla hastanın baş başa kalabildiği tek ortam psikiyatri olduğu için randevuyu oradan aldım. Doktor odasına girince hiçbir tartışma olmadan direk sakladığım orağı çıkarıp saldırdım" ifadelerini kullandı!

Giriş Tarihi: 8.2.2021 16:18 Son Güncelleme: 8.2.2021 16:47 ABONE OL
Oraklı saldırganın ifadesi ortaya çıktı! Birine saldırmayı kafasına koymuş!

Rize'de hastanede kadın psikiyatri doktoruna orakla saldıran şahsın ilk ifadesinde "Birine saldırmayı kafaya koydum; Doktor odasına girince hiçbir tartışma olmadan direk sakladığım orağı çıkarıp saldırdım" dediği öğrenildi.

İÇERİ GİRER GİRMEZ!

Olay Rize Devlet Hastanesi'nde bugün saat 11.00 sularında meydana geldi. Ali Sırrı K. isimli şahıs, hastanenin Psikiyatri Bölümünde görev yapan Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doktor Meltem Puşuroğlu'nun odasına randevu sırası gelince içeri girdi. Şahıs içeri girer girmez yanında çanta içerisine saklayarak getirdiği ot kesmeye yarayan orak ile Puşuroğlu'na saldırarak odadan çıktı.

Olay sonrası hastaneden kaçmaya çalışan şahıs, güvenlik görevlileri tarafından yakalanarak polise teslim edildi. Saldırıya uğrayan Uzman Doktor ise aynı hastanenin acil servisinde tedavi altına alındı. Doktor Meltem Puşuroğlu'nun sağlık durumunun ciddi olmadığı, kolundan yaralandığı öğrenildi.

Ali Sırrı K. isimli şahsın Rize İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusundaki ilk ifadesinde "Canım çok sıkkındı, bazı olayları çok takıyordum. Birine saldırmayı kafaya koydum, doktorla hastanın baş başa kalabildiği tek ortam psikiyatri olduğu için randevuyu oradan aldım. Doktor odasına girince hiçbir tartışma olmadan direk sakladığım orağı çıkarıp saldırdım" dediği öğrenildi.

Hastane karıştı! Kadın doktora orakla saldırdı!

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Oraklı saldırganın ifadesi ortaya çıktı! Birine saldırmayı kafasına koymuş!
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