Oraklı saldırganın ifadesi ortaya çıktı! Birine saldırmayı kafasına koymuş!

Ali Sırrı K. isimli şahsın Rize İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusundaki ilk ifadesinde "Canım çok sıkkındı, bazı olayları çok takıyordum. Birine saldırmayı kafaya koydum, doktorla hastanın baş başa kalabildiği tek ortam psikiyatri olduğu için randevuyu oradan aldım. Doktor odasına girince hiçbir tartışma olmadan direk sakladığım orağı çıkarıp saldırdım" dediği öğrenildi.

Hastane karıştı! Kadın doktora orakla saldırdı!