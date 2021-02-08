Koronavirüs tedbirleri kapsamında iş yerlerine kısıtlama getirilince, kumar bağımlıları da çareyi evlerde aradı. Son örnek ise İstanbul'un Ataşehir ilçesine bağlı Örnek Mahallesi'nde yer alan bir binada meydana geldi.

KUMARHANEYE ÇEVRİLDİ

İddiaya göre K.A. isimli bir kişi, Koronavirüs tedbirleri kapsamında iş yerlerinin kapanmasının ardından yaşadığı evi kumarhaneye çevirdi. Komşular, şüphelinin evinde kumar oynandığını fark edince durumu polis ekiplerine bildirdi. Adrese baskın düzenleyen polis, evde bulunan 4 kişinin kumar oynadığını, bir kişinin ise polisten gizlenmek amacıyla gözcülük yaptığını tespit etti.

Pandemi de engel olamadı! Evi kumarhaneye çevirmişler | Video

4 KİŞİYE 5 BİN 344 LİRA CEZA



Ataşehir Polisi, kumar oynadığı belirlenen 4 kişiye "5326 Sayılı Kabahatler Kanunu'nun 34. Maddesi" gereğince 5 bin 344 lira idari para cezası uyguladı. Ev sahibi olduğu belirtilen K.A. hakkında "Kumar Oynatılmasına Yer ve İmkan Sağlamak" suçundan adli işlem yapılırken, söz konusu adres ise zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.