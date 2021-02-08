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Polislere büyük şok! Ehliyet sorulunca bir anda kendini yere attı...

'ta kısıtlama gününde polislerin kontrol yaptığı sırada enteresan bir olay yaşandı. Abdullah B. isimli motosiklet sürücüsü, ters yöne girdikten sonra polislere yakalandı. Ehliyet ruhsat istenen sürücü, bir anda kendisini yere atarak bayılma numarası yaptı. Polisler karşılaştıkları bu durum karşısında büyük şok yaşadı.

İHA
Giriş Tarihi: 8.2.2021 11:59 ABONE OL
Polislere büyük şok! Ehliyet sorulunca bir anda kendini yere attı...

Kahramanmaraş'ta sokağa çıkma kısıtlamasında motosikletiyle ters yönden gelen ve polis ekiplerince durdurularak ehliyeti istenen sürücü, kendini yere atarak bayılma numarası yaptı. Yapılan kontrolde sürücünün ehliyetsiz olduğu öğrenildi.

KENDİNİ BİR ANDA YERE ATTI

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle çeşitli noktalarda denetim yaptı. Tarihi Maraş Kalesi çevresinde denetim gerçekleştiren ekipler, Abdullah. B'nin kullandığı ve ters istikametten seyrettiği motosikleti durdurdu.
Durdurulan ve ehliyeti istenen motosiklet sürücüsü bir anda kendisini yere bıraktı.

Polis ekiplerince 112 sağlık görevlileri çağrılarak sürücüye müdahale edildi. Yapılan kontrolde sürücünün herhangi bir hastalığının olmadığı ve baygınlık numarası yaptığı ortaya çıktı. Sürücüye ise cezai işlem uygulandı.

Ehliyet isteyen polise bayılma numarası yaptı | Video

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Polislere büyük şok! Ehliyet sorulunca bir anda kendini yere attı...
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