Polislere büyük şok! Ehliyet sorulunca bir anda kendini yere attı...

Polis ekiplerince 112 sağlık görevlileri çağrılarak sürücüye müdahale edildi. Yapılan kontrolde sürücünün herhangi bir hastalığının olmadığı ve baygınlık numarası yaptığı ortaya çıktı. Sürücüye ise cezai işlem uygulandı.

Ehliyet isteyen polise bayılma numarası yaptı | Video