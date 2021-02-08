Saldırının arkasından “intikam” detayı çıktı

İstanbul Kağıthane'de Ferhat Y. isimli bir kişi silahlı saldırıya uğradı. Konuya ilgili çalışma başlatan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri, silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen Yağız Ü. ve Fatih D.'yi 12 saat içerisinde gözaltına aldı. Saldırıda yaralanan Ferhat Y. ise hastaneye kaldırıldı.

Olay İstanbul'un Kağıthane İlçesi'ne bağlı Sanayi Mahallesi'nde sokağa çıkma kısıtlamasının bulunduğu 7 Şubat Pazar günü meydana geldi. İddiaya göre sokak üzerinde yürümekte olan Ferhat Y., Yağız Ü. ve arkadaşı Fatih D. tarafından silahlı saldırıya uğradı. İkili, sokak ortasında karşılaştıkları Ferhat Y.'ye silahla ateş açtıktan sonra olay yerinden kaçarak uzaklaşırken, yaralanan Ferhat Y. ise hastaneye kaldırıldı.

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12 SAAT İÇİNDE YAKALANDILAR



Yaşanan olayın ardından çalışma başlatan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Polisleri, bölgede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Şüphelilerin saldırıyı gerçekleştirdikten sonra kaçış istikametlerini takibe alan polis, Yağız Ü. ve Fatih D.'yi 12 saat içerisinde Şişli'de bulunan bir pasajın içerisinde gözaltına aldı.

DARP EDİLDİĞİ İÇİN VURMUŞ



Gözaltına alınan şüphelilerden Yağız Ü. ile silahla yaraladığı Ferhat Y. arasında daha önceden bir husumet bulunduğu belirtildi. Ferhat Y.'nin 13 Temmuz 2019 tarihinde Yağız Ü.'yü darp ettiği ve şüphelinin bu yüzden saldırıyı gerçekleştirdiği ileri sürüldü.

SUÇ KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI



Gözaltına alınan şüphelilerden Yağız Ü.'nün kasten yaralama ve benzeri suçlardan toplam 12 kaydının; Fatih D.'nin ise benzer suçlardan 23 kaydının olduğu ortaya çıktı. Şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği belirtildi.