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’da otomobil devrildi: 1ölü, 1 yaralı

Akçakale karayolunda kontrolden çıkarak takla atan otomobil şarampole devrildi. Kazada bir kişi olay yerinde hayatını kaybetti, bir kişi ise yaralandı.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Giriş Tarihi: 8.2.2021 16:06 ABONE OL
Şanlıurfa’da otomobil devrildi: 1ölü, 1 yaralı

Şanlıurfa Akçakale karayolunda kontrolden çıkarak takla atan otomobil şarampole devrildi. Kazada bir kişi olay yerinde hayatını kaybetti, bir kişi ise yaralandı.

Kaza Şanlıurfa- Akçakale karayolu 40. kilometresinde meydana geldi. Edilen bilgilere göre, Akçakale cezaevi yakınlarda sürücüsünün ismi henüz öğrenilmeyen 63 ABZ 748 plakalı otomobil kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada 25 yaşındaki İbrahim Aydar olay yerinde hayatını kaybetti, 44 yaşındaki Murat Ünal ise ağır yaralandı.

Kazanın haber verilmesi ile olay yerine sağlık ekibi ve jandarma intikal etti. Ağır yaralanan Ünal ambulans ile Akçakale devlet hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Şanlıurfa’da otomobil devrildi: 1ölü, 1 yaralı
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