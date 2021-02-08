Şans Topu sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online ile 7 Şubat Şans Topu çekilişi sonuçları ve MPİ bilet sorgulama ekranı!

Sisal Şans ile Milli Piyango İdaresi (MPİ) arasında yapılan işbirliğiyle yenilenen ve her hafta Çarşamba ve Pazar günleri MP TV ile Youtube canlı çekilişiyle kazandıran numaraları şans oyunu severlere duyurulan MPİ Şans Topu sonuçları bugün belirlendi. Milli Piyango Online MP TV üzerinden yapılan canlı çekilişe kupon doldurarak dahil olan şans oyunu severler şanslı numaraları öğrenmek isteyerek 7 Şubat MPİ Şans Topu sonuçları açıklandı mı? sorusuna cevap arıyor.

ŞANS TOPU SONUÇLARI (7 ŞUBAT)

Milli Piyango Online ile 7 Şubat Şans Topu çekilişi sonuçları ile birlikte kazandıran numaralarla MPİ bilet sorgulama motoru detayları şöyle;