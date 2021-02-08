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Şehir magandası ortalığı birbirine kattı! Gürültü yapanlara silahlı çekti!

Son dakika haberine göre; Sultangazi'de şehir magandası ortalığı karıştırdı! Kısıtlamaya rağmen parka çıkıp gürültü yapanları silahla tehdit eden bir kişi gözaltına alındı. Çevrede büyük panik yaşandı!

DHA
Giriş Tarihi: 8.2.2021 13:19 Son Güncelleme: 8.2.2021 13:36 ABONE OL
Şehir magandası ortalığı birbirine kattı! Gürültü yapanlara silahlı çekti!

Eski Habibler Mahallesi'nde dün sokağa çıkma kısıtlamasında iddiaya göre parkta oynayanları gören bir kişi önce evinin penceresinden silahla havaya ateş etti, daha sonra parka gelerek gürültü yaptıkları gerekçesiyle tartıştı.

İstanbul'da kısıtlamada parkta gürültü yapanlara silahlı tehdit | Video

Elindeki silahla tehditler savuran kişi, araya giren bir kişinin müdahalesiyle parktan uzaklaştırıldı.

İhbar üzerine olay yerine polisin geldiği ve önce havaya ateş eden daha sonra parka gelerek elindeki silahla parktakileri tehdit eden kişinin gözaltına aldığı öğrenildi. Silahlı kişinin, ifadesinin ardından savcılık kararıyla serbest kaldığı belirtildi.

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Şehir magandası ortalığı birbirine kattı! Gürültü yapanlara silahlı çekti!
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