Şehir magandası ortalığı birbirine kattı! Gürültü yapanlara silahlı çekti!

Eski Habibler Mahallesi'nde dün sokağa çıkma kısıtlamasında iddiaya göre parkta oynayanları gören bir kişi önce evinin penceresinden silahla havaya ateş etti, daha sonra parka gelerek gürültü yaptıkları gerekçesiyle tartıştı.

İstanbul'da kısıtlamada parkta gürültü yapanlara silahlı tehdit | Video

Elindeki silahla tehditler savuran kişi, araya giren bir kişinin müdahalesiyle parktan uzaklaştırıldı.