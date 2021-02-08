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Aktif fay hatlarının uzanış yönünde bulunan ülkemizde son dakika depremleri meydana geliyor. ile () tarafından yayınlanan verilerine göre açıklarında bir deprem meydana geldi. Sarsıntılar İzmir ve illerimizde de hissedildi. Son dakika depreminin ardından vatandaşlar panik yaşadı. İşte haberinin detayları…

Giriş Tarihi: 8.2.2021 19:06 Son Güncelleme: 8.2.2021 19:06 ABONE OL
SON DAKİKA - Ege Denizi’nde korkutan deprem! İzmir ve Manisa’da da hissedildi! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi BURADA...

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ın sürekli olarak güncellediği ve kamuoyuna duyurdu son depremler listesine göre Ege Denizi İzmir açıklarında saat 18.21'de 3.6 şiddetinde bir son dakika depremi meydana geldi. Yerin 6.9 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem İzmir ve Manisa illerimizde de hissedildi. Sarsıntıların ardından çevre il ve ilçelerde yaşayan vatandaşlar da panik yaşadı.

SON DAKİKA DEPREM HABERLERİ: EGE'DE 3.6 ŞİDDETİNDE DEPREM!

İzmir ve Manisa'da da hissedilen son dakika Ege Denizi deprem olayına ilişkin detaylar şöyle;

KANDİLLİ RASATHANESİ VERİLERİ

AFAD VERİLERİ

DEPREMİN DETAYLARI



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SON DAKİKA - Ege Denizi’nde korkutan deprem! İzmir ve Manisa’da da hissedildi! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi BURADA...
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