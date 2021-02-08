SON DAKİKA: İstanbul'da dehşete düşüren olay! Komşu tacizi cinayetle sonuçlandı...

KOMŞUSUNUN TACİZİNİ EŞİNE ANLATTI

Komşusu tarafından uğradığı sözlü tacizi kocası M.Y.'ye anlatan genç kadın duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. M.Y., ise balkona çıktığında R.Ö., bir daha tacizde bulunursa hemen gelip kendisini uyarmasını istedi. Genç kadın yine balkona çıktığında komşusu da kendi balkonuna çıkarak 'Hey yavrum hey' şeklinde genç kadına seslenerek taciz etmeye devam etti.

TACİZ ETTİĞİ KADININ KOCASINI MERDİVENLERDEN ATTI

Genç kadın yaşadığı tacizi eşine anlatınca ikili evden çıkarak komşularının ikametine gitti. M.Y., tacizci komşuya eşinden uzak durmasını bir daha laf atmamasını söyledi ancak ikili arasındaki sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında R.Ö., M.Y.'yi merdivenlerden aşağıya itti. M.Y., düştüğü yerde hareketsiz yatınca eşi Ş.Y., ambulansı arayarak yardım istedi.