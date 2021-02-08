Son dakika haberi: Mahkeme heyeti son sözü söyledi! Kocaeli'deki cani annenin kızını döverken kullandığı yastık...

Çocuklarını düzenli olarak döven birisi olmadığını belirten Serçe, "Bu kasıtlı çekilen bir görüntü, ben yıllardır çocuklarıma bakıyorum. Ben dayakçı bir anne değilim aslında. Medyaya yansıyan görüntülerin açıklanabilecek hiçbir tarafı yok. Ellerim kopsaydı da çocuğumu dövmeseydim.

Çocuğuna şiddet uygulayan Nurcan Serçe olayında flaş gelişme | Video

Titizlikle yürütülen soruşturma kapsamında mahkeme heyeti tarafından incelenen görüntülerin ardından Nurcan Serçe 'Kasten Öldürmeye Teşebbüs' suçundan, dini nikahlı eşi Hayrettin Bahar ise 'Kasten Öldürmeye Teşebbüse Yardım' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.