Son dakika: Hava Tahmin Uzmanı "İstanbul'a yeniden ne zaman kar yağacak?" sorusunu yanıtladı! Tarih belli oldu...

Şubat ayında güneşli havanın etkisinde kalan milyonlarca İstanbullu "İstanbul'a yeniden ne zaman kar yağacak?" sorusuna ait yanıtı merak ediyordu. Bugün Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemir ahaber'e bağlandı ve tüm bu sorulara ait son dakika açıklamalarında bulundu. Mehmet Özdemir, bu hafta içinde İstanbul'da yağışların aralıklı seyretmesinin beklediğini bildirirken Pazar ve Pazartesi günü ise büyükşehrin yeniden beyaza bürüneceği müjdesini duyurdu.

İSTANBUL'A KAR GERİ GELİYOR!

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 8 ila 10 derece kadar üstünde seyrettiği şu günlerde milyonlar yeniden kar yağışının yaşanıp yaşanmayacağı konusunu merak ediyordu. Bu kapsamda gelen Meteoroloji'den gelen son dakika açıklamasında tarih duyuruldu. İstanbul Pazar günü beyaza bürünecek…