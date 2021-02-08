Son dakika: Hava Tahmin Uzmanı "İstanbul'a yeniden ne zaman kar yağacak?" sorusunu yanıtladı! Tarih belli oldu...

Şubat ayında güneşli havanın etkisinde kalan milyonlarca İstanbullu "İstanbul'a yeniden ne zaman kar yağacak?" sorusuna ait yanıtı merak ediyordu. Bugün Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemir ahaber'e bağlandı ve tüm bu sorulara ait son dakika açıklamalarında bulundu. Mehmet Özdemir, bu hafta içinde İstanbul'da yağışların aralıklı seyretmesinin beklediğini bildirirken Pazar ve Pazartesi günü ise büyükşehrin yeniden beyaza bürüneceği müjdesini duyurdu.
İSTANBUL'A KAR GERİ GELİYOR!
Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 8 ila 10 derece kadar üstünde seyrettiği şu günlerde milyonlar yeniden kar yağışının yaşanıp yaşanmayacağı konusunu merak ediyordu. Bu kapsamda gelen Meteoroloji'den gelen son dakika açıklamasında tarih duyuruldu. İstanbul Pazar günü beyaza bürünecek…
Meteoroloji Genel Müdürlüğü resmi sitesi üzerinden yayınladığı hava durumu tahmin raporuna göre; uzun süredir mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları önümüzdeki haftaya düşüşle başlayacak.
İstanbulluların bir süredir beklediği kar yağışı 14 Şubat Pazar günü itibarıyla etkisini gösterirken Pazartesi de yağışların devam edeceği tahminler arasında yer alıyor. Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemir bugün ahaber'e yaptığı açıklamada kar yağışı için tarih verdi.
Hava Tahmin Uzmanı Özdemir, bu haftanın hava durumu beklentilerini vatandaşlarla paylaşırken gelen verilere göre; 14-15 Şubat tarihlerinde İstanbul ve Ankara'da kar yağışının etkili olacağını ifade etti.
İstanbul'a yeniden kar yağacak mı? Yeni haftada hava durumu nasıl olacak? | Video
Beklentilere göre; Hava sıcaklıkları Cuma gününe kadar mevsim normallerinin 6-12 derece üzerinde seyretmesi beklenirken öte yandan Cuma günü kuzeybatı kesimlerinden başlayarak hafta sonunda kuzey, iç ve batı kesimlerinde mevsim normalleri civarında yer yer altında seyredeceği tahmin ediliyor. Birçok ilimiz Pazar ve Pazartesi günü ise kar yağışının etkisinde olacak…