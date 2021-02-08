SON DAKİKA: İsmini duyan 'GERÇEK Mİ?' diye soruyor! Babası nüfus müdürü ile inatlaşınca...

"BU İSMİ TAŞIMAKTAN GURURLUYUM"

Hukuk fakültesini bitirdikten sonra döndüğü memleketinde 3.5 yıldır avukatlık yapan Fatih Sultan Mehmet Han Öksüz, daha okuma yazma bilmezken isim sahibinin doğum tarihini, İstanbul'u hangi tarihte ve kaç yaşında fethettiğini, hangi yılda öldüğünü ezbere bildiğini söyledi. Öksüz, 25 harften oluşan isim ve soy isminin birçok kişinin dikkatini çektiğini, isminin konulmasının da çok ilginç olduğunu belirterek şöyle devam etti:

"Doğduğum dönemde babam esasen ismimi Hacı Mustafa koymak istiyor. Ancak o dönemin nüfus memuru Hacı'nın bir isim olmadığını, unvan olduğunu, kanunen bu ismin konulamayacağını iddia ederek ismi kimliğe yazmaktan imtina ediyor. Bunun üzerine babamla aralarında bir tartışma yaşanıyor ve en nihayetinde babam 'Madem hacı unvan, sen bu ismi yazmıyorsun o halde bu ismi de yazma da göreyim' şeklinde bir yaklaşım da bulunarak ismimi Fatih Sultan Mehmet Han koyuyor. Malumunuz olduğu üzere Fatih esasen bir unvandır, Sultan hakeza bir unvandır. Han da o şekilde unvandır. Böyle bir inatlaşmanın neticesinde ismimi Fatih Sultan Mehmet Han olarak koyuyor. Bu ismi taşımaktan da 30 yıldır mutluyum, gururluyum. İyi ki böyle bir isimim var, iyi ki öyle bir tartışma yaşanmış."