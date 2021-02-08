SON DAKİKA: Meteoroloji Mühendisi Prof.Dr. Hüseyin Toros açıkladı! İstanbul’da kara kış olacak mı?

"'Güçlü bir polar vortex var! Bu vortex oluşmaya devam ederse ve etkileri ülkemize kadar gelirse yoğun bir kış yaşayabiliriz' tahmininde bulunanlar yalnızca oluşan sisteme bakıyorlar." diyen Prof.Dr. Hüseyin Toros, sistemi etkileyen parametrelerin birkaçını şöyle sıraladı;

Topografya Okyanuslardaki büyük su akıntıları Atlas Okyanusu'ndaki akıntılar Güneş lekeleri Volkanik patlamalar Sistemin gücünü kaybetmemesi

"Bu sistemlerin hepsi birbiriyle etkileşimde olduğu için geleceği tahmin etmekte yanılıyoruz."