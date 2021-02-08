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SON DAKİKA! Ölüm raporuna 'koronavirüs' yazmayın deyip saldırdılar! Hastanede dehşet!

Koronavirüsle mücadelede ön safta mücadele eden sağlık emekçileri bir kez daha saldırıya uğradı. Bu sefer olayın yaşandığı adres 'ti. Koronavirüsten yakınlarını kaybeden kişiler, ölüm raporuna 'koronavirüs' yazıldığı gerekçesi ile sağlık çalışanlarını darbetti. Hastaneyi basan 20 kişi ortalığı birbibine kattı. Saldırıda 1'i hemşire 3 sağlık personelinin hafif yaralandı.

DHA
Giriş Tarihi: 8.2.2021 09:07 ABONE OL
SON DAKİKA! Ölüm raporuna 'koronavirüs' yazmayın deyip saldırdılar! Hastanede dehşet!

Dün öğle saatlerinde Çıksorut Mahallesi'nde bulunan özel bir hastanede iddiaya göre, Mehmet Ali K.(71), koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından özel hastanede tedaviye alındı. 15 gündür yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Mehmet Ali K., bugün öğle saatlerinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Ölüm haberini alarak hastaneye gelen yakınları, Mehmet Ali K.'nın ölüm nedeninin hastane kayıtlarına 'koronavirüs' olarak yansıyacağını öğrendi. Bunun üzerine ölen kişinin yakınları ile sağlık görevlileri arasında tartışma çıktı. Sağlık görevlilerine ölüm nedenine 'koronavirüs' yazılmasını istemediklerini söyleyen Mehmet Ali K.'nın yakınları, bunun mümkün olmadığının söylenmesiyle taşkınlık çıkarmaya başladı. Yaklaşık 20 kişilik grup, tartıştıkları ve kendilerine uyarılarda bulunan sağlık görevlilerine saldırdı. Saldırıda 1'i hemşire 3 hastane görevlisi hafif yaralandı.

Güvenlik kamerasına da yansıyan olayda; hasta yakınlarının hastane çalışanlarına saldırıp vurması ve kargaşa anı ile bir kadının demir korkulukla bilgisayar ekranına vurması dikkat çekiyor.

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SON DAKİKA! Ölüm raporuna 'koronavirüs' yazmayın deyip saldırdılar! Hastanede dehşet!
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