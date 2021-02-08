Son dakika: Prof.Dr. Ertuğrul'dan mutasyonlu virüs açıklaması!

ÜÇ MUTASYON DAĞILDI

Dünyada üç mutasyon olduğunu ve farklı ülkelerden dağıldığını ifade eden Ertuğrul, "Birisi İngiltere'de gördüğümüz mutasyon. Diğer 2'si de Brezilya ve Güney Afrika'dan dağıldı. Aslında üçünün de ortak özellikleri var. 3'ü de 'spayt protein' dediğimiz virüsün bağlantı yerindeki protein yapısında bir değişiklik oluştu ve daha çabuk bağlanır hale geldi. Ama Güney Afrika'daki oluşan varyant bu değişiklikle beraber başka mutasyonları da yaptı. Bazı tedavileri yöntemleri, orada etkisini bir miktar yitirdi. Örneğin; 'monakılanör antikor tedavisi' dediğimiz Amerika Birleşik Devletleri'nde kullanılan bir yöntem vardı. Bu biraz etkisini yitirdi. Eğer Güney Afrika virüsündeki bu mutasyon devam eder ve mutasyon birikimi daha ciddi bir protein değişikliğine yol açarsa o zaman 'Messenger RNA' aşılarına karşı da bir etkinlik azalması söz konusu olabilir. Asıl risk; Güney Afrika virüsünde budur. Fakat üç varyantın da hastalık yapma özelliğinde hastalığın, kliniği değiştirme anlamında bir değişikliği şu anda yok" diye konuştu.