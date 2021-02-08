Soyu tehdit altında olan kara akbaba, doğaya salındı

Tunceli'de vatandaşlar tarafından bitkin halde bulunan ve soyu tehdit altında bulunan kara akbaba, bakım ve tedavisinin tamamlanmasının ardından yeniden doğal ortamına bırakıldı.

Yaklaşık bir ay önce Tunceli'nin Mazgirt İlçesi'ne bağlı Bağın Kaplıcaları bölgesinde bitkin halde kara akbaba gören vatandaşlar durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekiplerine haber vermişti.

Bölgeye giden Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi ekipleri vatandaşlardan teslim aldığı akbabayı kuruma getirerek bakım ve tedavisini gerçekleştirdi.

Kara akbaba, bakım ve tedavisinin tamamlanmasının ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi ekipleri tarafından yeniden doğal ortamına bırakıldı.

Kara akbaba, atmacagiller familyasından orta büyüklükteki bir tür olup soyu azaldığı için koruma altında bulunuyor.