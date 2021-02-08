Teröristlere geçit yok -15 derecede karlı dağlarda pusu ve keşif görevi

Terör örgütü PKK'ya yönelik bölgede kış operasyonları kapsamında başlatılan 'Eren operasyonları' devam ederken, komandolar teröristlere göz açtırmıyor. Şırnak'taki karlı dağlarda özel eğitimli komandolar, pusu, dinleme, keşif ve gözetleme yaptı.

KOMANDOLAR KUŞ UÇURTMADI

Alınan istihbarat üzerine gerçekleştirilen operasyonlarda, komandolar -15 dereceye kadar hava sıcaklığının düştüğü bölgede karlar altında uzun süre bekleyerek, bölgede adeta kuş uçurtmadı.

Milli Savunma Bakanlıktan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Şırnak'ta bulunan 6'ncı Komando Tugay Komutanlığında görevli Kahraman Komandolarımız, pusu/dinleme ve keşif/gözetleme faaliyetleri icra etti" ifadeleri kullanıldı.