TIKLA ÖĞREN! İçişleri Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları açıklandı! İçişleri Bakanlığı sözleşmeli personel alımı sözlü sınav giriş yerleri sorgula

Belirtilen itiraz süresi içerisinde itiraza neden olan bilgi /belgeyi ibraz etmeyen/edemeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacak olup, bu nedenle oluşabilecek hak kayıplarından adayların kendileri sorumlu olacaktır.

Süreç tamamlandıktan sonra başvurusu kabul edilen adaylara ait her il ve pozisyon unvanı için KPSS puan türüne göre giriş (sözlü) sınavına katılmaya hak kazanan adaylara ait il bazlı listeler ile günlü katılım listeleri Bakanlığımız internet sitesinde ilan edilecek olup, ilanda belirtilen Ek-2 tabloda yer alan Bölgesel Sınav Merkezlerinin valilik internet sitelerinde de aynı tarihte yayımlanacaktır.

Aşağıda belirtilen listelerde adı soyadı yer alan adayların 08-12 Şubat 2021 tarihleri arasında sms ve e- posta adreslerini takip etmeleri gerekmektedir.

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