“Uçan Yaren’’ korona denetiminde siren çaldı uyardı: İyiyken kötü olmayalım

Çankırı Emniyet Müdürlüğü, koronavirüs denetimleri kapsamında farklı bir uygulamayı hayata geçirdi. Pazaryeri ve halkın yoğun bulunduğu yerlerde vatandaşları temizlik, maske ve mesafe konularında uyarmak için çakar lamba, siren ve megafon takılı polis dronu kullanılmaya başlanıldı.

MESAFE UYARISI YAPILDI

Emniyetin "Uçan Yaren" adı verilen dronuyla vatandaşlara pazaryerinde maske ve mesafe uyarısı yapıldı. Pazarcı esnafı ve vatandaşları megafonla uyaran "Uçan Yaren" kamerasından da kuralları ihlal edenler tespit edildi. Drone megafonundan "Değerli pazarcı esnafı, kıymetli vatandaşlarımız. Hepimizin sağlığı için lütfen temizlik, maske ve mesafe kurallarına uyalım. İyiyken kötü olmayalım. Sağlıklı ve huzurlu günler dileriz" uyarısı yapıldı.