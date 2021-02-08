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’’ korona denetiminde siren çaldı uyardı: İyiyken kötü olmayalım

ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Polis sireni, çakar lamba ve megafon takılı polis dronu ‘Yaren’ ise pazaryerinde vatandaşları  tedbirlere uyması konusunda havadan uyardı. Pazarcı esnafı ve alışveriş yapan vatandaşlar temizlik, maske ve mesafe konusunda uyarılarak ‘iyiyken kötü olmayalım’ uyarısı yapıldı.

Giriş Tarihi: 8.2.2021 22:14 ABONE OL
“Uçan Yaren’’ korona denetiminde siren çaldı uyardı: İyiyken kötü olmayalım

Çankırı Emniyet Müdürlüğü, koronavirüs denetimleri kapsamında farklı bir uygulamayı hayata geçirdi. Pazaryeri ve halkın yoğun bulunduğu yerlerde vatandaşları temizlik, maske ve mesafe konularında uyarmak için çakar lamba, siren ve megafon takılı polis dronu kullanılmaya başlanıldı.

MESAFE UYARISI YAPILDI

Emniyetin "Uçan Yaren" adı verilen dronuyla vatandaşlara pazaryerinde maske ve mesafe uyarısı yapıldı. Pazarcı esnafı ve vatandaşları megafonla uyaran "Uçan Yaren" kamerasından da kuralları ihlal edenler tespit edildi. Drone megafonundan "Değerli pazarcı esnafı, kıymetli vatandaşlarımız. Hepimizin sağlığı için lütfen temizlik, maske ve mesafe kurallarına uyalım. İyiyken kötü olmayalım. Sağlıklı ve huzurlu günler dileriz" uyarısı yapıldı.

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“Uçan Yaren’’ korona denetiminde siren çaldı uyardı: İyiyken kötü olmayalım
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