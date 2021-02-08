Yasin Aktay Siirt'te bir fabrikanın daha kurulacağı müjdesini verdi

Önceki gün müjde vereceği yönünde paylaşımda bulunan Aktay, bugün o müjdesini yine sosyal medya üzerinden açıkladı. Prof. Dr. Aktay, yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi: "Genç nüfus işsizliğinin yüzde 35'leri geçtiği Güneydoğumuzda bu sorunu aşmak kamu istihdamıyla mümkün değil. Ciddi, kapsamlı, gerçekçi ve sürdürülebilir kalkınma hamleleri gerekiyor.

Özel Sektörün hem inanması hem cesaret ederek girişimlerde bulunması gerekiyor. Genç nüfusun işsizliğini, herşeyden önce bir sorun olarak değil, bir fırsat olarak gören bir vizyon gerekiyor. Esasen bu genç nüfus ve hükümetimizin verdiği 6. Bölge Teşvikleri ve bölgenin barındırdığı diğer fırsatlar bu durumu kuru bir cesaret konusu olmanın ötesine taşıyor.

Siirt'te vekil olarak seçilmeden önce de vekilliğim esnasında da güzel memleketimin barındırdığı fırsatları, imkanları arkadaşlarımızla çalıştık, gördük. Sağolsun Siirtli yatırımcı kardeşim Fikret Baydarman salt yatırımcı değil, inanmış bir girişimci aktivist olarak öne çıktı.

Yine değerli hemşerilerimizden Ayaz Akkoyun risk alarak memleketi Siirt'e hizmet için İstanbul'dan gelmiş ve girmiş olduğu Çağrı Merkezi sektöründe istihdamını 400'e çıkarmış, önümüzdeki dönemde bunu katlayarak sürdürmenin planlarını yapıyor. Ona desteğimiz tam.

Fikret Baydarman ile birlikte Siirt'in en önemli varlığı ve fırsatlarından birinin madenleri olduğunu görüp oradan ilerlemeye karar verdik. Yüce Allah'ın bu toprakların altında bu milletin evlatları için sakladığı hazineleri çıkarmak ve işlemek bir vazife oluyor.

Bakır-Çinko-Kurşun bakımından zengin olan bölgemizde Allah'a hamdolsun şu anda sadece Siirt için değil Türkiye için de ilk olacak olan Çinko fabrikasının temellerini 11 Ocak 2020'de sayın bakanlarımız Mustafa Varank ve Fatih Dönmez ve Cevdet Yılmaz'ın katılımıyla attık.

Başlıbaşına yeterince büyük bir yatırım olan Çinko İzabe Tesisinin sadece kendisiyle sınırlı kalmayacağını, devamının başka fabrikalarla da geleceğini duyurmuştuk. Bu tesis sadece Siirt'le sınırlı da kalmayarak bölgede ciddi bir ekonomik hareketlilik getirecektir

İşte şimdi Siirt'te yapımı devam etmekte olan, Türkiye'nin ilk çinko izabe tesisinin hemen yanına yeni bir fabrikanın, SÜLFÜRİK ASİT ÜRETİM TESİSİnin kurulması için anlaşan Lineer Metal ve Katarlı yatırımcıların imza törenini hemşerilerimize müjdelemenin mutluluğunu yaşıyorum.

Yılda 132 bin ton üretim kapasitesiyle başlayacak olan ve 100'e yakın istihdam sağlayacak tesisin inşaatına Mart ayı içinde Siirt OSB'de inşaatı devam etmekte olan Çinko İzabe Tesisinin yanındaki arazide başlanacaktır.

İnşaallah bu, Çinko İzabe Tesisiyle başlayan yatırım zincirinin 2. halkası olarak, ve bununla sınırlı kalmayacaktır. Bitimine yaklaştığımız Çinko İzabe tesisinin açılış töreninde inşallah başka müjdelerimizi de bekleyin. Memleketimize, ülkemize, İslam dünyasına hayırlı olsun."