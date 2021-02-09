74 Nerenin Plakası? 74 Plaka Kodu Nerenin, Hangi İlin, Hangi şehrimize Ait?

Trafiğe çıkarken birçok ile ait araç plakası ile karşılaşırız. Her ülkenin kendine ait bir plaka sıralaması vardır. Türkiye'de bu sıralamada ilk iki sayı şehrin kodu olarak belirlenmiştir. Plakaların üzerinde yazan kodların hangi illere ait olduğu özellikle şehirler arası yolculuklarda merak edilir. En çok araştırılan plaka kodlarından birisi de 74 plaka kodudur. Taşıtların güvenliği açısından önem taşıyan plaka kodları özellikle araç sürücüleri tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, 74 plaka nerenin kodu? 74 plaka neresi, hangi şehir plakası? Detayları sizler için derledik.

74 PLAKA NERENİN KODU?

74 plaka kodu Bartın iline aittir. Bartın'daki araç sahiplerinde 74 plaka kodu bulunur. Böylelikle araç sahibinin Bartın iline kayıtlı olduğu bilinir.

74 PLAKA HANGİ ŞEHİR PLAKASIDIR?

Türkiye'nin Karadeniz Bölgesi'nde yer alan Bartın ilinin plaka kodu 74'dir.

BARTIN İLÇELERİNİN PLAKA KODLARI VE HARFLERİ

Bartın ilinde birçok ilçe bulunmaktadır. 74 plaka kodlu araçlar ise bu ilçelerin bazılarına kayıtlıdır. Bu plaka harf gruplarından anlaşılabilir. Bartın merkez iline ait harf grupları aşağıda belirtilmiştir.

74 AC 001-74 AZ 999 Bartın Merkez

74 BA 001-74 BZ 999 Bartın Merkez

74 M 0001-74 M 2500 Bartın Merkez

74 MA 001-74 MA 999 Bartın Merkez

74 T 0001-74 T 2500 Bartın Merkez

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