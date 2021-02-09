Haberler Yaşam Haberleri 78 Nerenin Plakası? 78 Plaka Kodu Nerenin, Hangi İlin, Hangi Şehrimize Ait?
Giriş Tarihi: 25.10.2022 16:24 Son Güncelleme: 25.10.2022 16:24

78 Nerenin Plakası? 78 Plaka Kodu Nerenin, Hangi İlin, Hangi Şehrimize Ait?

Türkiye’de araç plakaları, 01’den 81’e kadar sırası ile tüm illerimize verilmiştir. Özellikle, şehirler arası yolculuklar esnasında karşımıza çıkan farklı plaka kodlarını merak ederiz. En çok merak edilen ve araştırılanlardan birisi de 78 plaka kodudur. Plaka taşıyan araç; bir taşıtın devlet mercilerince tanınır, sorumluluğunun kimde olduğu bilinir ve trafiğe çıkabilir olduğunu belirtir. Peki, 78 plaka nerenin kodu? 78 neresi ve hangi şehir plakası? Detaylar haberimizde.

78 Nerenin Plakası? 78 Plaka Kodu Nerenin, Hangi İlin, Hangi Şehrimize Ait?

Trafiğe çıkarken birçok ile ait araç plakası ile karşılaşırız. Her ülkenin kendine ait bir plaka sıralaması vardır. Türkiye'de bu sıralamada ilk iki sayı şehrin kodu olarak belirlenmiştir. Plakaların üzerinde yazan kodların hangi illere ait olduğu özellikle şehirler arası yolculuklarda merak edilir. En çok araştırılan plaka kodlarından birisi de 78 plaka kodudur. Taşıtların güvenliği açısından önem taşıyan plaka kodları özellikle araç sürücüleri tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, 78 plaka nerenin kodu? 78 plaka neresi, hangi şehir plakası? Detayları sizler için derledik.

78 PLAKA NERENİN KODU?

78 plaka kodu Karabük iline aittir. Karabük'teki araç sahiplerinde 78 plaka kodu bulunur. Böylelikle araç sahibinin Karabük iline kayıtlı olduğu bilinir.

78 PLAKA HANGİ ŞEHİR PLAKASIDIR?

Türkiye'nin Karadeniz Bölgesi'nde yer alan Karabük ilinin plaka kodu 78'dir.

KARABÜK İLÇELERİNİN PLAKA KODLARI VE HARFLERİ

Karabük ilinin 5 adet ilçesi bulunmaktadır. Her ilçenin plakasında kullanılan harfler ve rakam aralıkları farklıdır.

  • AC ile AZ arası 001 – 999 Merkez
  • BA ile BZ arası 001 – 999 Merkez
  • M harfi 0001 – 3999 / 9500 – 9999 Merkez
  • S Harfi 0001 – 3999 Merkez
  • T Harfi 0001 – 3999 / 9500 – 9999 Merkez
  • EA ile EZ arası 001 – 999 Eskipazar
  • M harfi 4000 – 4999 Eskipazar
  • S harfi 4000 – 4999 Eskipazar
  • T harfi 4000 – 4999 Eskipazar
  • M harfi 5000 – 5999 Yenice
  • S harfi 5000 – 5999 Yenice
  • T harfi 4000 – 4999 Yenice
  • YA ile YZ 001 – 999 Yenice
  • M harfi 6000 – 9499 Safranbolu
  • S harfi 6000 – 9499 Safranbolu
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78 Nerenin Plakası? 78 Plaka Kodu Nerenin, Hangi İlin, Hangi Şehrimize Ait?
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