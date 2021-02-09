79 Nerenin Plakası? 79 Plaka Kodu Nerenin, Hangi İlin, Hangi Şehrimize Ait?

Trafiğe çıkarken birçok ile ait araç plakası ile karşılaşırız. Her ülkenin kendine ait bir plaka sıralaması vardır. Türkiye'de bu sıralamada ilk iki sayı şehrin kodu olarak belirlenmiştir. Plakaların üzerinde yazan kodların hangi illere ait olduğu özellikle şehirler arası yolculuklarda merak edilir. En çok araştırılan plaka kodlarından birisi de 79 plaka kodudur. Taşıtların güvenliği açısından önem taşıyan plaka kodları özellikle araç sürücüleri tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, 79 plaka nerenin kodu? 79 plaka neresi, hangi şehir plakası? Detayları sizler için derledik.

79 PLAKA NERENİN KODU?

79 plaka kodu Kilis iline aittir. Kilis'teki araç sahiplerinde 79 plaka kodu bulunur. Böylelikle araç sahibinin Kilis iline kayıtlı olduğu bilinir.

79 PLAKA HANGİ ŞEHİR PLAKASIDIR?

Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan Kilis ilinin plaka kodu 79'dur.

KİLİS İLÇELERİNİN PLAKA KODLARI VE HARFLERİ

İl plaka kodlarının yanı sıra illere göre düzenlenen harf grupları da mevcuttur. Hafr grupları genellikle hem il merkezlerine hem de ilçelere göre dağılır. Kilis iline ait harf grupları ise şu şekildedir;

- 79 il plakası, harf grubu ise AC - AZ

- 79 il plakası, M,

- 79 il plakası, T.

Kilis ilçelerine plaka ile ilgili bir harf kodu belirlenmemiştir. Yalnızca il merkezi için harf kodları verilmiştir. Kilis ilene ait plakalarda kullanılan rakamsal kodlar ise;

- AC - AZ - 001 ile 999,

- M - 0001 ile 9999,

- T - 0001 ile 9999 arasındadır.

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