Anneanne ile torun soba kurbanı oldu

Edinilen bilgi ve iddialara göre; Körfez İlçesi Çamlıtepe Mahallesi Yeşil Sokakta ikamet eden anneanne ve torunundan bir süredir haber alamayan yakınları eve gelerek kendilerini kontrol etmek istedi.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Eve gelen yakınları, anneanne Saadet Kurtaran(63) ve torunu Kadir Kurtaran(12)ı hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince ambulansla alınan anneanne ve torunu Körfez Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

ANNEANNE VE TORUNU YAŞAMINI YİTİRDİ

Anneanne ve torunu yapılan bütün müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. BBP Körfez İlçe Başkanı Bayram Kurtaran'ın da akrabası olduğu öğrenilen anneanne ve torununun cenazesi salı günü toprağa verilecek.