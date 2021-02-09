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Apartmanın 5. katından düşen kadın hayatını kaybetti

’'de oturduğu apartmanın 5. katından aşağıya düşen 47 yaşındaki Güner Tekin isimli kadın hayatını kaybetti. Psikolojik sorunları olduğu belirtilen kadının ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morguna gönderildi.

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Giriş Tarihi: 9.2.2021 15:30 ABONE OL
Apartmanın 5. katından düşen kadın hayatını kaybetti

Yüksekten düşme olayı dün saat 10.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. Akademi Sokak'taki 5 katlı binanın en üst katında oturan 47 yaşındaki Güner Tekin isimli kadın henüz belirlenemeyen bir nedenle evinin balkonundan düştü. İhbar üzerine bina önüne gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, olay yerini yaya trafiğine kapatarak çalışma yaptı. İncelemenin ardından Tekin'in cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Apartmanın 5. katından düşen kadın hayatını kaybetti
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