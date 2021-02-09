Başkan'dan 'Sigarayı Bırakma Günü'nde anlamlı mesaj

Başta kanser olmak üzere bir çok hastalığın tetikçisi olan ve korona virüs salgının da sigara içen kişilerin hastalığa yakalanma riskinin diğer kişilere nazaran daha çok yüksek olduğu belirtiliyor. Sigaranın sağlığa verdiği zararları belirtmek ve halkı uyarmak için her yıl 9 Şubat günü "Dünya Sigara Bırakma Günü " ilan edildi.

Gün nedeniyle Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın sosyal medya hesabından "Çok Şükür 24 yıldır sigara içmiyorum diyerek" 20 yıl sigara içtikten sonra 1997'de bıraktım. Günde 3 paket sigara içen ben, sigara içmeyi bırakabildiğime göre, herkes bırakabilir. Çok şükür 24 yıldır sigara içmiyorum. Sigara içmeyi bırakmanız, ileri ki yaşlarda sağlık problemi yaşamamanız için önemlidir. Şimdi tam zamanı" dedi.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından tütün mücadelesi kapsamında 1987 yılından bu yana 9 Şubat, Dünya Sigarayı Bırakma Günü olarak anılıyor.

9 Şubat'ın sigaradan kurtulmak isteyenler için önemli bir başlangıç. Bir bağımlılık olan sigara içiminden kurtulmak için bireysel çabalar çok değerli olduğu ve Dünyada her yıl 4 milyon, Türkiye'de ise 100 bin insan sigaradan hayatını kaybediyor. Sigara kullanan kişilerin kanser nedeniyle ölüm oranı, kullanmayanlardan 15 - 25 kat daha fazla. Hatta yapılan araştırmalarda, içilen her bir sigaranın insan ömründen 12 dakika çaldığı hesaplandığı belirtildi.