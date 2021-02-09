BİM aktüel ürünler kataloğu bu hafta da dolu dolu geliyor! BİM 12 Şubat aktüel ürünler kataloğunda hangi ürünler var?

BİM 12 Şubat aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! BİM marketler zinciri her hafta getirdiği birbirinden indirimli ve kaliteli ürünlerle tüketicisiyle buluşuyor. Marketin bu haftaki kataloğunda, saç düzleştiricisi, saç maşası, televizyon, aksesuar dolabı gibi pek çok ürün oldukça uygun fiyatlara raflarda yer alacak. Tüketiciler, heyecanla ürünlerin raflardaki yerini almasını beklerken, BİM aktüel ürünler kataloğunda hangi ürünler var sorusuna da yanı arıyor. BİM aktüel ürünler kataloğu 12 Şubat Cuma günü mağazalardaki yerini alacak.

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (12 ŞUBAT 2021)

Her hafta müşterilerinin ilgisini çeken market zinciri BİM aktüel ürünler kurumun resmi sitesi üzerinden yayımlanan katalogla kamuoyuna duyuruluyor. Bu Cuma ise yine dev indirimleriyle binlerce vatandaş stoklarla sınırlı olan bu ürünlerin sahibi olabilmek için sıraya girecek…