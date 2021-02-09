Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri BİM aktüel ürünler kataloğu bu hafta da dolu dolu geliyor! BİM 12 Şubat aktüel ürünler kataloğunda hangi ürünler var?

kataloğu bu hafta da dolu dolu geliyor! kataloğunda hangi ürünler var?

BİM marketler zinciri her hafta getirdiği birbirinden indirimli ve kaliteli ürünlerle tüketicileri kendi bünyesine çekmeye devam ediyor. kataloğunda ise bu hafta teknolojiden ev aletlerine pek çok ürün indirimli fiyatlarla geliyor. Hem cebe hem göze hitap eden hafta başından itibaren müşterilerinin ilgisini çekiyor.

Giriş Tarihi: 9.2.2021 19:45 ABONE OL
BİM aktüel ürünler kataloğu bu hafta da dolu dolu geliyor! BİM 12 Şubat aktüel ürünler kataloğunda hangi ürünler var?

BİM 12 Şubat aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! BİM marketler zinciri her hafta getirdiği birbirinden indirimli ve kaliteli ürünlerle tüketicisiyle buluşuyor. Marketin bu haftaki kataloğunda, saç düzleştiricisi, saç maşası, televizyon, aksesuar dolabı gibi pek çok ürün oldukça uygun fiyatlara raflarda yer alacak. Tüketiciler, heyecanla ürünlerin raflardaki yerini almasını beklerken, BİM aktüel ürünler kataloğunda hangi ürünler var sorusuna da yanı arıyor. BİM aktüel ürünler kataloğu 12 Şubat Cuma günü mağazalardaki yerini alacak.

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (12 ŞUBAT 2021)

Her hafta müşterilerinin ilgisini çeken market zinciri BİM aktüel ürünler kurumun resmi sitesi üzerinden yayımlanan katalogla kamuoyuna duyuruluyor. Bu Cuma ise yine dev indirimleriyle binlerce vatandaş stoklarla sınırlı olan bu ürünlerin sahibi olabilmek için sıraya girecek…

Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu yayında! 12 Şubat 2021 BİM aktüel ürünlerde dev indirim başlıyor!

.

Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu yayında! 12 Şubat 2021 BİM aktüel ürünlerde dev indirim başlıyor!

.

Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu yayında! 12 Şubat 2021 BİM aktüel ürünlerde dev indirim başlıyor!

.

Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu yayında! 12 Şubat 2021 BİM aktüel ürünlerde dev indirim başlıyor!

.

Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu yayında! 12 Şubat 2021 BİM aktüel ürünlerde dev indirim başlıyor!

.

Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu yayında! 12 Şubat 2021 BİM aktüel ürünlerde dev indirim başlıyor!

.

Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu yayında! 12 Şubat 2021 BİM aktüel ürünlerde dev indirim başlıyor!

.

Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu yayında! 12 Şubat 2021 BİM aktüel ürünlerde dev indirim başlıyor!

.

Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu yayında! 12 Şubat 2021 BİM aktüel ürünlerde dev indirim başlıyor!

.

ARKADAŞINA GÖNDER
BİM aktüel ürünler kataloğu bu hafta da dolu dolu geliyor! BİM 12 Şubat aktüel ürünler kataloğunda hangi ürünler var?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA