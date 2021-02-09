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Birinci fırtınada karaya oturan geminin ikinci fırtınada yarısı suya battı!

’da akşam saatlerinde başlayan ve şiddeti 90 kilometreye kadar çıkan fırtına daha önce karaya oturttuğu 108 metrelik Comoros bayraklı STREAMLINE isimli geminin sol kısmını suya batırdı.

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Giriş Tarihi: 9.2.2021 10:50 ABONE OL
Birinci fırtınada karaya oturan geminin ikinci fırtınada yarısı suya battı!

Marmara Denizi'nde şiddetli fırtınanın etkisiyle geçtiğimiz hafta, Zeytinburnu, Ahırkapı'da Morini Limanına kayıtlı ve Comoros Bayraklı "STREAMLINE" isimli kargo gemisi karaya sürüklenmişti. Sancak tarafından karaya oturduğu belirtilen gemi için, olay yerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 3 kurtarma römorkörü, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait 2 bot ile tahlisiye (can kurtarma) ve çevre ekibi sevk edilmiş ve varagele sistemiyle Azerbaycanlı 53 yaşındaki Kaptan İlham Hüseyinov ve yağcı 23 yaşındaki Nurlan Glinjov'u kurtarılmıştı.



İstanbulda dün akşam saat 21.00 civarında etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle Geminin sol kısmı yan yatarak sular içinde kaldı. Geminin karadan yaklaşık 1 metre denize doğru çekildiği görüldü. Meydana gelecek üçüncü bir fırtınada geminin suya gömülebileceği kaydedildi.

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Birinci fırtınada karaya oturan geminin ikinci fırtınada yarısı suya battı!
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