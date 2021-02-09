"Boğarak öldürüyor" Uzmanlar açıkladı: Türkiye'de 24 türü mevcut...

'TÜKETİCİLERİN KORKMASINA GEREK YOK'



İzopot adı verilen parazit türünün balıkların ağzında yaşadığını söyleyen Doç. Dr. Özak, "Bu parazitlerin boyları oldukça büyük. 5 cm boya kadar ulaşabiliyorlar. Bu boyuttaki parazitlerde balıkların beslenmesini engelliyor. Tüketicilerimizin korkmasına gerek yok. Aslında parazit görülen balıklar doğal organik bir balık olduğunun göstergesidir'' diye konuştu.

20 yıldır balıkçılık yapan Mehmet Nuri Kılıç, balık biti ya da parazit türlerinin genellikle çiftlik balıklarında görüldüğünü belirterek, "Doğal balıklarda bu parazitlerle nadiren bizler de karşılaşıyoruz. Bu parazitler balıkların ağzına yerleşerek hayatlarını sürdürüyor. Bunun insanlara bir zararı yoktur ancak balığa etkisi büyüktür. Bu parazitler balığın beslenmesini etkiliyor ve balığı zayıflatıyor. Parazit görülen balıkların etleri zayıf olur. Balığı tuttuğunuzda sert değildir. Daha cılızdır'' diye konuştu.