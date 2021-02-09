Bonzai imalathanelerinde yakalandılar! 40 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul Polisi; uyuşturucu madde imalatı ve ticaretini önleme çalışmaları kapsamında "Torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına operasyon düzenledi.

40 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI



40 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonlarda 41 kilogramı sentetik uyuşturucu Bonzai olmak üzere 54 kilo 173 gram uyuşturucu madde, 169 uyuşturucu hap, üç ruhsatsız tabanca, 26 mermi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 20 bin 825 lira nakit para ele geçirildi. Adreslerde ayrıca sentetik uyuşturucu Bonzai imalatında kullanılan dört litre 545 gram kimyasal madde de bulundu.