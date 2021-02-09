Canını zor kurtarmıştı! Genç kadın yaşadıklarını anlattı!

"Çocuklarımın ve benim can güvenliğim yok. Nasıl alayım çocuklarıma yanıma. Çocuklarının gözleri önünde yaşadım bunları. Uyuyamıyorum. Kızım merakla sürekli beni arıyor. 'Çok üzülüyorum' diyor. Oturup ağlıyor. Kimsenin bu duruma hakkı var mı. Aylarca çalışmadım. Çalışamadım için kirayı ödeyemedim. Keyiften değil" Halen aynı evde yaşadığını belirten Onat, "Benim ne annem ne babam var. Hiç kimsem yok. Arkadaşlarım çağırıyor. Birisinin yanında ne kadar kalabilirim ben" dedi.