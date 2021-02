Çocuk parkının yanındaki bina korku evine dönüştü

Meydana gelen depremler ve üç kolonunda çatlaklar olduğu tespit edilen demir çubuklarının yıpranması nedeniyle riskli bina olarak iki yıl önce yıkılmasına karar verilerek boşaltılan 7 katlı 56 dairelik 4 bina madde bağımlıların yuvası haline geldi. İki yıl önce yenisi yapılacak diye boşaltılan fakat yenisinin yapılamayacağı neden olarak gösterilen riskli bina madde bağımlılar tarafından işgal edildi.



Risli olduğu güçlendirileceği belirtilerek mühürlenen ve 2 yıl önce boşaltılan Şişlinin göbeğindeki 7 katlı binada madde barınması çevre halkını rahatsız etmeye başladı. Binanın hemen Çocuk parkının yanında olması ve madde bağımlıların sürekli binaya girip çıkmaları ve parkı kullanmaları aileleri korku ve paniğe soktu.



Çevre halkından İnci Balkan korku evi' olarak adlandırdıkları binanın madde bağımlıların girmemesi için defalarca şikayette bulunmasına ve Şişli Belediyesi'nin binanın giriş ve çıkışlarına tuğla ve saçlarla kapatmasına rağmen sorun çözülemedi. Belediyenin ördüğü tuğlalar kırılıp kapatılan saçlar ise yerinden sökülerek tekrar kullanılmaya başlandı.



Madde bağımlılar hemen yanındaki çocuk parkına girerek vatandaşları da tedirgin ediyorlar. Boşaltılan binanın korku evi haline geldiğini ve madde bağımlılarının yuvası olduğunu belirten mahalleliler çocuklarını parka getirmeye korkar hale geldiklerini binanın her tarafından madde bağımlıların çıktığını çocuklarına zarar vermelerinden korktuklarını kaydettiler.



Madde bağımlıları tarafından işgal edilen ve kendi kaderine terk edilen binada madde bağımlıların her geçen gün biraz daha artıp tehlike oluşturduklarını belirten mahalle sakinleri yetkililerin bu konuya acilen bir çözüm bulmalarını ve binanın bir an önce yıkılarak tehlikenin ortadan kaldırılmasını istediler.