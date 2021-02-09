Erdemli’de 3 Kişilik gasp çetesi 6 yıl sonra yakalandı

Edinilen bilgiye göre olay 2016 yılında yaşandı. 3 kişilik gasp çetesinin kadın üyesi A.S., bir şahsı evine çağırdı. Evin odalarına gizlenen çete üyesi F.S. ile M.B. ise eve gelen şahsı önce darp etti, ardından da üzerindeki giysileri çıkartıp görüntülerini çekti. Çete üyeleri daha sonra da bu görüntülerle darp ettikleri kişiye şantaj yaptı. Gasp edildiğini ve kendisine şantaj yapıldığını ifade eden şahıs ise mahkemeye başvurduysa da delil yetersizliğinden dosya rafa kaldırıldı.

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Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2016 tarihli dosya raftan indirildi, olayla ilgili yeniden inceleme başlatıldı. Erdemli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri gasp ve şantaj çetesinin geçmişe dönük HTS kayıtlarını inceledi. Şantaj çetesi üyeleri tam da olayın üstü kapandı derken, savcılık ve emniyet olayın üzerine cesurca gitti. Erdemli polisi yürüttüğü 20 günlük çalışma sonunda şahısların Adana'daki ikametlerini belirledi.

GASP VE ŞANTAJ ÇETESİ ÇÖKERTİLDİ

Ekipler düzenledikleri eş zamanlı operasyonla sabıkalı ve benzer suçlardan da aranan 3 şahsı kıskıvrak yakaladı. Zanlılar emniyet müdürlüğündeki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Böylece Cumhuriyet Savcısı'nın dosyayı yeniden açması polisin titiz çalışması sonucu gasp ve şantaj çetesi çökertilmiş oldu.