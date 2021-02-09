Eyüpsultan yüzme havuzuna kavuşuyor

Eyüpsultan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Akşemsettin'de yapımı devam eden, yarı olimpik yüzme havuzunda çalışmalar hızla devam ederken, inşaatta sona yaklaşıldı.



ÇOCUK OYUN ALANLARI DA OLACAK



Proje, toplam 7 bin 150 metrekare alan üzerinde gerçekleştirilecek. Yarı olimpik yüzme havuzu, bin 250 metrekarelik alanda yapılacak.



Alanda ayrıca 2 bin 644 metrekarelik sert peyzaj alanında yürüyüş parkuru, koşu parkuru, fitness ve çocuk oyun alanı, dinlenme alanları yer alacak.

Bunların dışında 590 metrekarelik alana kafeterya, 704 metrekarelik alana ise otopark yapılacak. Eyüpsultan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, havuz inşaatının kısa sürede tamamlanması için büyük bir titizlikle ve süratle çalışmalarına devam ediyor.