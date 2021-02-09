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Eyüpsultan yüzme havuzuna kavuşuyor

Gençleri ve çocukları kötü alışkanlıklardan uzak tutarak spora yönlendirmek için, farklı spor branşlarında birçok projeye imza atan Eyüpsultan Belediye Başkanı ’in önem verdiği projeler arasında yer alan yarı olimpik yüzme havuzunun yapım çalışmaları aralıksız devam ediyor.

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Giriş Tarihi: 9.2.2021 15:28 ABONE OL
Eyüpsultan yüzme havuzuna kavuşuyor

Eyüpsultan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Akşemsettin'de yapımı devam eden, yarı olimpik yüzme havuzunda çalışmalar hızla devam ederken, inşaatta sona yaklaşıldı.

ÇOCUK OYUN ALANLARI DA OLACAK

Proje, toplam 7 bin 150 metrekare alan üzerinde gerçekleştirilecek. Yarı olimpik yüzme havuzu, bin 250 metrekarelik alanda yapılacak.

Alanda ayrıca 2 bin 644 metrekarelik sert peyzaj alanında yürüyüş parkuru, koşu parkuru, fitness ve çocuk oyun alanı, dinlenme alanları yer alacak.
Bunların dışında 590 metrekarelik alana kafeterya, 704 metrekarelik alana ise otopark yapılacak. Eyüpsultan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, havuz inşaatının kısa sürede tamamlanması için büyük bir titizlikle ve süratle çalışmalarına devam ediyor.

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Eyüpsultan yüzme havuzuna kavuşuyor
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