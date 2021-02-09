Fatoş, TIR şoförü olmak için direksiyon kursuna yazıldı





'FATOŞ ÇOK İSTEKLİ'



Direksiyon eğitim hocası Arzu Kasımoğlu ise kadınların birçok şeyi başaracak güce sahip olduğunu vurgulayarak, "Ben TIR, otobüs ve kamyoneti kullanabiliyorum. Kursumuza TIR ve otobüs sürmek için başvuran kadınlar genelde İtfaiye veya belediyelerde şoför olarak çalışabilmek için başvuruyorlar.