FETÖ’nün işkencecilerine İstanbul merkezli 15 ilde operasyon

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY)'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalarda, Hava Harp Okulu'nda FETÖ/PDY yapılanmasına üye olmayan askeri öğrencilere baskı ve işkence yapan, baskı ve işkence yapılmasına göz yuman ve yaptıkları baskı ve işkencelerle askeri okuldan ayrılmasını sağlayan eski askerlere yönelik İstanbul merkezli 15 ilde eş zamanlı operasyon yaptı.Operasyon kapsamında FETÖ/PDY üyesi olan daha önce Türk Silahlı Kuvvetleri,(TSK)'dan ihraç edilen 10 albay, 5 yarbay, 13 binbaşı, 5 yüzbaşı, 1'i aktif görevde 22'i ihraç edilen 23'ü üsteğmen olmak üzere 56 şüpheli gözaltına alındı.Şüphelilerin, "Müteaddit Kez Astlarına İşkence Yapılması Hususunda Emir Vermek ve Müteaddit Kez İşkence Yaptırmak, Müteaddit Kez İşkence Yapılmasına Göz Yummak Suretiyle Suçun Örgütlü ve Planlı Bir Şekilde İşlenmesine Göz Yummak" suçları şüphesiyle gözaltına alındıkları öğrenildi.Gözaltına alınan şüpheliler İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.