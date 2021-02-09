Fotoğraf sanatçılarına renkli kareler veren yalancı bahar, çiftçiyi tedirgin etti

Bu yıl meyve ağaçlarının yeterince soğuk alamadığını söyleyen Sever, "Taş çekirdekli meyvelerde, soğuklama ihtiyaçları yaklaşık olarak 500 saat civarındadır. Yani kayısı, şeftali, nektarin, badem gibi ağaçların. Fakat bu sene bu rakamın altında bir soğuk hava olduğu için, erken uyanma ve bitkilerde yalancı bahar adını verdiğimiz erken çiçek açma, erken meyve yapma gibi durumlar yaşandı, bu istenen bir durum değildir.

Çünkü böyle meyvelerde katile açısından sorunlar yaşanabilir. Çekirdek oluşamadığı için meyve eti yeteri kadar gelişmez, zamanından önce olgunlaşmaya kalkar ve dökülür hasat yapılmadan, buna bağlantılı olarak meyve kayıpları olabilir. Küresel ısınma bu tür olasılıkları zaman zaman gündeme getirmektedir. Dış etkenlere bağımlı olarak bir yetiştiricilik yapıyorsak, bunları hesaba katacağız" dedi.