Hatice Büşra Çetinkaya davasında yeni bir gelişme yaşandı!

AVUKATLAR VE TANIKLAR KATILDI

Teke hakkında, TCK'nın 'tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak suçundan' 5 yıla kadar hapis ve 'tasarlayarak öldürmeye teşebbüs' suçundan da 20 yıla kadar hapis istemiyle, Aydın 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın dün görülen ilk duruşmasına tutuklu sanık Suat Teke ve avukatları, öldürülen Hatice Büşra Çetinkaya'nın aynı olayda yaralanan annesi Güngör Çetinkaya (59) ile babası Zekeriya Çetinkaya (60), ablası Ayşe Selcan Demir (34), Çetinkaya Ailesi'nin avukatları ve tanıklar katıldı.

"ŞU AN PSİKOLOJİK OLARAK İYİ DEĞİLİM"

Duruşmada, söz hakkı verilen sanık Suat Teke "Şu an psikolojik olarak iyi değilim. Bu celse savunma yapmayacağım. Eğer uygun görülürse ikinci celsede yaşananları ayrıntılı olarak size anlatacağım" diyerek savunma yapmadı. Olayda yaralanan anne Güngör Çetinkaya ise "Sanıktan davacı ve şikayetçiyim, kamu davasına katılmak istiyorum. Olaya dair beyanlarımı sanık savunmasını yaptıktan sonra yapacağım" derken, baba Zekeriya Çetinkaya'da sanığın kendisini telefonla mesaj yoluyla tehdit ettiği ifade ederek şikayetçi olduğunu söyledi. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı erteledi.

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