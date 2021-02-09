HES kodu nedir, nasıl ve nereden alınır? İşte SMS, e-Devlet ve Hayat Eve Sığar yöntemleri!

HES kodu alma işlemi için kişiler dilerse SMS, e-Devlet ve Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden işlemlerini gerçekleştirebiliyor. Öte yandan HES kodu sorgulamak da aynı şekilde bu seçenekler ile sağlanabiliyor. Salgın sürecinde uygulamaya geçen bu sistem sayesinde vakaların yayılımının önüne geçilmesi hedefleniyor. Öte yandan hayatın birçok alanında zorunlu kılınan HES kodu süresiz ve süreli olarak alınabiliyor.

HES KODU NASIL VE NEREDEN ALINIR?

Şehir içi ve şehir dışı toplu taşımalar, kamu ve özel konaklama, alışveriş merkezlerine giriş, ÖSYM sınavlarına başvuru gibi birçok alanda HES kodu zorunluluğu getirilmesiyle beraber gün içerisinde binlerce vatandaş bu işlemi nasıl gerçekleştirebileceğini merak ediyor. Üç farklı yöntemle kodun temini oldukça basit.