İlçe Tarım Müdürü kansere yenik düştü

Karabük'!ün Ovacık İlçe Tarım Müdürü olarak görev yapan 42 yaşındaki Özcan Değer 1 yıldır tedavi gördüğü kansere yenik düşerek hayatını kaybetti.

10 yıla yakın Ovacık ilçesinde İlçe Tarım Müdürü olarak görev yapan ve yaptığı çalışmalarla ,ilçede tarım ve hayvancılık faaliyetlerini geliştirilen, üreticilerin kar kış demeden dertlerine koşan 42 yaşındaki Özcan Değer kansere yenik düştü .Değer'in vefat ilçede ve tarım camiasında büyük üzüntü ile karşılandı.

1 yıldır kanser tedavisi gören evli iki çocuk babası Özcan Değer Zonguldak merkeze bağlı Beycuma beldesi Hacıali köyünde defnedilecek.