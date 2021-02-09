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İş bölümü yaparak ölüm dağıttılar! Çöpte başlayan imalat telefonlarından çıktı

'da sahte içki imalatı yapan yedi kişilik bir çete çökertildi. Dört kişinin sahte içkiden zehirlenmesine yol açan çete üyelerinin iş bölümünü ortaya çıkardı. Çete üyelerinin sahte içkileri doldurdukları şişeleri çöplerden topladıkları belirlendi. Çete üyelerinin cep telefonlarında yapılan incelemelerde; çöplerden toplanan şişelerin fotoğrafları çıktı.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Giriş Tarihi: 9.2.2021 23:09 ABONE OL
İş bölümü yaparak ölüm dağıttılar! Çöpte başlayan imalat telefonlarından çıktı

Sahte içki imalatı ve satışına yönelik seri operasyonlar düzenleyen İstanbul Emniyeti sahte içki imalatı yapan bir çeteyi çökertti. Yedi çete üyesinin gözaltına alındığı operasyonun detaylarına SABAH ulaştı.

ŞİŞELERİ TOPLADILAR

İstanbul Polisi, çete üyelerinin kendi aralarında iş bölümü yaptıklarını belirledi. Polislerin tespitlerine göre; iki çete üyesi iki farklı depoda sahte içki imal etti. Üç çete üyesi ise çöplerden ve mekanlardan boş içki şişeleri topladı. Etiketleri sökülen ve yeniden sahte etiketler yapıştırılan şişelere sahte içkiler dolduruldu ve kapaklamaları yapıldı.



KULLANDIKLARI DEPOLAR MÜHÜRLENDİ

İki çete üyesi de satışa hazır hale getirilen sahte içkilerin dağıtımını yaptı ve satarak piyasaya sürdü. Yüklü miktarda etil alkol, satışa hazır halde binlerce içki şişesi ve sahte içkilerin imalatında kullanılan çok sayıda malzemenin ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan çete üyelerinin cep telefonları detaylı bir şekilde incelemeye alındı.

Dört kişinin sahte içkiden zehirlenmesine yol açtıkları iddia edilen ve 4'ü tutuklanan çete üyelerinin sahte içki imalatında kullandıkları iki ayrı depo mühürlendi. Bir kapaklama makinesine de polisler tarafından el konuldu. Çete üyelerinin cep telefonlarında yapılan incelemelerde; İstanbul'un farklı noktalarındaki çöplerden toplanan içki şişelerinin fotoğrafları ve sahte içki imalatı videoları çıktı.

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İş bölümü yaparak ölüm dağıttılar! Çöpte başlayan imalat telefonlarından çıktı
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