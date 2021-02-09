İstanbul baraj doluluk oranları: İSKİ verilerine göre; 9 Şubat İstanbul barajları doluluk oranı nasıl?

Metropol şehir İstanbul'da son zamanlar sağanak yağışlar etkili olurken baraj doluluk oranları da olumlu anlamda etkilendi. İstanbul'da baraj doluluk oranları ciddi oranda düşerken, yeni yıldan sonra yağan yağışlar yüzleri güldürdü. İSKİ tarafından paylaşılan verilere göre; kentte barajların doluluk oranında artış görülüyor…
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından paylaşılan verilere göre baraj doluluk oranları %44,78 seviyesinde ölçüldü. Bu verilere göre baraj doluluk oranı artış gösterdi.
Her bir barajdaki doluluk oranı bugün itibarıyla;
Ömerli Yüzde 50,62
Pabuçdere Yüzde 21,24
Sazlıdere Yüzde 20,97
Büyükçekmece Yüzde 46,64
Alibeyköy Yüzde 51,82
Terkos Yüzde 43,03
Kazandere Yüzde 79,59
SON 15 YILIN ORANLARI
Barajlardaki doluluk oranı, 1 Şubat tarihi baz alındığında 2006'da yüzde 89.50, 2007'de yüzde 55.37, 2008'de yüzde 25.50, 2009'da yüzde 50.78, 2010'da yüzde 97.45, 2011'de yüzde 90.21, 2012'de yüzde 67.10, 2013'te yüzde 77.21, 2014'te yüzde 33.12, 2015'te yüzde 86.52, 2016'da yüzde 75.76, 2017'de yüzde 84.88, 2018'de yüzde 73.63, 2019'da yüzde 90.38, 2020'de yüzde 56.98, 2021'de ise yüzde 41.30 olarak gerçekleşti.