Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri İstanbul baraj doluluk oranları: İSKİ verilerine göre; 9 Şubat İstanbul barajları doluluk oranı nasıl?

: İSKİ verilerine göre; 9 Şubat İstanbul barajları doluluk oranı nasıl?

son dönemde vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. Ülkemizde son zamanlarda yağan yağmurlar ve kar yağışlarıyla beraber barajlardaki su seviyesi artış gösterirken günlük doluluk oranları merak edilirken baraj doluluk oranları ne kadar oldu sorusuna yanıt aranıyor.. Şubat ayıyla birlikte su tasarrufu konusunda yetkililer uyarılarda bulunurken İstanbulluların susuzluk tehlikesiyle karşı karşıya kalmamaları için dikkat etmesi gerekiyor.

Giriş Tarihi: 9.2.2021 12:30 ABONE OL
İstanbul baraj doluluk oranları: İSKİ verilerine göre; 9 Şubat İstanbul barajları doluluk oranı nasıl?

Metropol şehir İstanbul'da son zamanlar sağanak yağışlar etkili olurken baraj doluluk oranları da olumlu anlamda etkilendi. İstanbul'da baraj doluluk oranları ciddi oranda düşerken, yeni yıldan sonra yağan yağışlar yüzleri güldürdü. İSKİ tarafından paylaşılan verilere göre; kentte barajların doluluk oranında artış görülüyor…

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI! 9 ŞUBAT 2021

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından paylaşılan verilere göre baraj doluluk oranları %44,78 seviyesinde ölçüldü. Bu verilere göre baraj doluluk oranı artış gösterdi.

Her bir barajdaki doluluk oranı bugün itibarıyla;

Ömerli Yüzde 50,62

Pabuçdere Yüzde 21,24

Sazlıdere Yüzde 20,97

Büyükçekmece Yüzde 46,64

Alibeyköy Yüzde 51,82

Terkos Yüzde 43,03

Kazandere Yüzde 79,59

SON 15 YILIN ORANLARI

Barajlardaki doluluk oranı, 1 Şubat tarihi baz alındığında 2006'da yüzde 89.50, 2007'de yüzde 55.37, 2008'de yüzde 25.50, 2009'da yüzde 50.78, 2010'da yüzde 97.45, 2011'de yüzde 90.21, 2012'de yüzde 67.10, 2013'te yüzde 77.21, 2014'te yüzde 33.12, 2015'te yüzde 86.52, 2016'da yüzde 75.76, 2017'de yüzde 84.88, 2018'de yüzde 73.63, 2019'da yüzde 90.38, 2020'de yüzde 56.98, 2021'de ise yüzde 41.30 olarak gerçekleşti.

ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul baraj doluluk oranları: İSKİ verilerine göre; 9 Şubat İstanbul barajları doluluk oranı nasıl?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA