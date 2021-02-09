İstanbul baraj doluluk oranları: İSKİ verilerine göre; 9 Şubat İstanbul barajları doluluk oranı nasıl?

Metropol şehir İstanbul'da son zamanlar sağanak yağışlar etkili olurken baraj doluluk oranları da olumlu anlamda etkilendi. İstanbul'da baraj doluluk oranları ciddi oranda düşerken, yeni yıldan sonra yağan yağışlar yüzleri güldürdü. İSKİ tarafından paylaşılan verilere göre; kentte barajların doluluk oranında artış görülüyor…

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI! 9 ŞUBAT 2021

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından paylaşılan verilere göre baraj doluluk oranları %44,78 seviyesinde ölçüldü. Bu verilere göre baraj doluluk oranı artış gösterdi.