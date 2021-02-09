Kaçak göçmenler hurdacıda yakalandı

Derince ilçesinde bir hurdacıda kaçak göçmen çalıştırıldığı bilgisine ulaşana Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, iş yerine baskın yaptı.

GÖZALTINA ALINDI

Yapılan operasyonda herhangi bir geçerli belgesi olmayan, yurda kaçak yollar ile girmiş 10 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen ile onları çalıştıran ve barınmalarına imkân sağlayan F.I isimli iş yeri sahibi yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalan kaçak göçmenler tamamlanan işlemleri sonrasında sınır dışı edilmek üzere Kocaeli İl Göç İdaresine teslim edilirken, onları çalıştıran ve barınmalarına imkân sağlayan F.I Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.