Kayıp kişi derede ölü bulundu

Tonya İlçesine bağlı Karaağaçlı Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde dolaşmak için evden çıkan İbrahim Kurt eve geri dönmedi. Kurt'tan haber alamayan ailesi durumu jandarmaya bildirdi. Bölgeye gelen Jandarma ekipleri İbrahim Kurt'un bulunması için arama çalışması başlattı.

Ekiplerin yaklaşık 5 saatlik çalışması sonucunda evine 200 metre mesafedeki Kökren Deresi'nde Kurt'un cansız bedeni bulundu. 5 çocuk babası Kurt'un cenazesi savcılık incelemesinin ardından otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. İbrahim Kurt'un ölümüyle ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldı.