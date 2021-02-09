Kepçenin altında kalan çiftçi hayatını kaybetti

Olay, Siverek ilçesine 35 kilometre uzaklıkta bulunan Divan kırsal mahallesinde meydana geldi.

GERİ MANEVRA SIRASINDA ÇARPTI

Alınan bilgiye göre, R.T. idaresindeki traktör kırsal Divan mahallesinde arazide taş temizlerken geri manevra yaptığı sırada Esat Altundal'a (55) çarptı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Akşam saatlerinde arkadaşı ile birlikte tarlada kepçe yardımıyla taş temizlerken kaza sonucu kepçenin altında kalarak ağır yaralanan Esat Altundal çevredekiler tarafından Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumun ağırlaşması üzerine Şanlıurfa'ya sevk edildi.

Altundal burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Traktör sürücü R.T. gözaltına alındı.